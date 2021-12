Punição da Fifa não afeta interesse do Barcelona em Suárez

Apesar do uruguaio Luis Suárez estar proibido de participar de atividades ligadas ao futebol por quatro meses, o Barcelona mantém interesse no atacante do Liverpool. Pelo contrário, a punição por morder o italiano Giorgio Chiellini, o que tirou Suárez da Copa do Mundo, pode ajudar o Barça a convencer o clube inglês a negociar o jogador, de acordo com o jornal "Mundo Desportivo".

A atuação de Suárez dentro de campo não é inquestionável. Ele foi artilheiro de Premier League e da Europa, mas seus atos são criticados pela imprensa britânica. A situação ficou pior após a Copa do Mundo, pelo episódio da mordida e por Suárez ter feito os dois gols que ajudaram na eliminação da Inglaterra na segunda rodada da fase de grupos do Mundial.

A proibição de jogar por quatro meses também afetou a valorização do passe o uruguaio. De acordo com o jornal "Marca", o Barcelona está atento a isso e pretende tirar proveito. O Barça acredita que pode negociar o atleta por € 50 milhões (R$ 150,1 milhões), antes do Mundial o valor pedido era € 87,5 milhões (R$ 262,2 milhões).

