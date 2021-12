Público médio do Mundial já é o segundo maior da história

O público médio das partidas da Copa do Mundo de 2014 é agora o segundo maior de todos os tempos, com uma média de comparecimento de 52.762 torcedores, superando a marca anterior de 52.491 no torneio da Alemanha, em 2006, disse a Fifa neste domingo, 6.

O recorde de público de um Mundial foi visto nos Estados Unidos, em 1994, com média de 68.991 pessoas. "Acho que o recorde permanecerá (inalterado) por algum tempo, por conta da imensa capacidade dos estádios nos Estados Unidos", disse a porta-voz da Fifa, Delia Fischer, em coletiva de imprensa. O comparecimento total após 60 partidas, faltando ainda quatro a serem realizadas, foi de 3.165.693 torcedores, o que representa uma média de 98,3 por cento da capacidade na competição.

