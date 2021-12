Programação destaca futebol em fotos, instalação e filmes

Se olharmos mais a fundo, podemos ver que o futebol está por toda a parte e até onde menos se espera. A arte é um desses lugares que acolhe o esporte mais popular do País e, muitas vezes, faz com que plateia e torcida se transformem em uma coisa só.

Com a Copa das Confederações, que começa hoje, a programação cultural e artística em Salvador destaca esta relação.

"O futebol e a arte têm a ver com geometria e ocupação de espaços como também com a criação de uma situação em que o tempo é suspenso e em que rege a liberdade. Acredito que o Brasil oferece condições ideais para este convívio", afirma Alfons Hug, diretor do Goethe-Institut no Rio de Janeiro.

Hug assina a curadoria da exposição O Jogo Só Acaba Quando Termina, que será inaugurada terça-feira no Palacete das Artes. A mostra reúne trabalhos de videoarte, fotografia e uma instalação sonora, abordando as relações entre o futebol e implicações sociais e culturais.

Salvador é a segunda cidade a receber a exposição, que vai percorrer até 2014 diversas do Brasil e da América do Sul. A seleção inclui obras de artistas de vários países, a maioria delas inéditas.

"O vídeo é especialmente adequado para elucidar os conceitos de tempo que vigoram no futebol e nas diferentes sociedades. Os vídeos serão projetados em uma única sala, buscando a harmonia entre movimento e som e originando uma voragem irresistível de imagens que revelará a complexidade do jogo e da conditio humana", diz Hug.

Assim, as imagens de O Jogo Só Acaba Quando Termina apresentam diversas realidades sociais que envolvem o esporte, como o "baba" noturno em uma favela do Rio de Janeiro, o jogo da seleção feminina do Afeganistão em um campo militar e mulheres pobres costurando bolas de futebol na periferia de Córdoba (Argentina).

"Esta exposição é uma mostra de como o futebol enseja incontáveis possibilidades de referências para a arte. No Brasil e em outros países como Itália e Argentina, esse esporte tem algo de mágico no seu poder de seduzir e encantar, instigar e despertar emoções, assim como acontece com a arte", afirma Murilo Ribeiro, diretor do Palacete das Artes.

Ao longo do mês, o Palacete vai receber palestras, eventos literários e exibição de filmes tendo com a temática futebol.

Cinefoot - A sétima arte também é um campo fértil para esta temática. O Cinefoot Tour 2013, único festival da América Latina dedicado à cinematografia de futebol, chega ao seu quarto ano e pela primeira vez deixa o eixo Rio-São Paulo e também acontece nas cidades sedes da Copa das Confederações.

Em Salvador, de 26 a 29 de junho, no Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha, a programação inclui documentários e ficção de longa e curta-metragens.

De realizadores baianos, foram convocados Desatando Nós, Rádio Gogó e Bahêa Minha Vida. Destaque também para O Gringo: Mais Querido do Brasil, documentário que conta a história do ídolo rubro-negro Petkovic.

Da programação nacional deste ano, a capital baiana recebe Gaúchos Canarinhos, Os Rebeldes do Futebol, Memórias de Chumbo e Três no Tri.

O festival será aberto no dia 25, com uma sessão especial no Cine Rio Branco, na cidade de Nazaré. O Cinefoot realiza ainda, nos dias 28 e 29, no Museu de Arte Moderna da Bahia, a sessão Dente de Leite, destinada ao público infantojuvenil.

"Criamos um festival com DNA nacional e que busca valorizar e inserir a produção local. A partir de agora, o Cinefoot passa a ser uma iniciativa cultural dentro do calendário esportivo dos megaeventos", diz Antonio Leal, criador e coordenador do festival.

Crítica - Para o antropólogo Ordep Serra, é preciso olhar com espírito crítico para a profusão de eventos artísticos e culturais que acompanham os esportivos.

"O futebol é muito rico, podendo ser um instrumento cultural e educativo interessantíssimo, mas os nossos governantes não fazem nada para enriquecê-lo. Vai ter um bocado de eventos, uma espécie de disfarce para a política de segregação e apartheid das arenas que a gente vive hoje", diz.

Segundo ele, a maior grandeza do nosso futebol é o povo. "É preciso pensar menos nos lucros da grande empreiteira e pensar mais no povo".

