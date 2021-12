Primeiros exames da Fifa não detectam doping na Copa

A Fifa anunciou nesta terça-feira, 17, que 800 jogadores, 91,5% do total de atletas chamados em definitivo para a disputa do torneio, passaram por análises de sangue e urina antes do início do torneio, sem que tenha sido detectado nenhum resultado adverso.

Segundo o Regulamento Antidoping da Fifa, o resto dos jogadores poderão passar por exames a qualquer momento do torneio, no qual pela primeira vez foi introduzido o passaporte biológico, iniciativa que foi "muito bem recebida por jogadores, médicos e treinadores", segundo o professor Jiri Dvorak, médico-chefe da Fifa.

"Embora possamos oferecer excelentes resultados em nosso combate contra o doping, esta luta continua sendo uma das atividades médicas mais importantes da Fifa. Nos alegra e nos orgulha que, pela primeira vez em nossa história, todos os jogadores que participam da Copa Mundial serão submetidos a controles, também mediante análise de sangue e urina", afirmou o presidente da Comissão de Medicina de a Fifa, Michel D'Hooghe.

Além dos controles prévios ao torneio, realizados também fora de competição, em cada partida da Copa são efetuadas análises de sangue e urina em dois jogadores de cada equipe, como parte dos exames antidoping rotineiros do torneio.

A Fifa explicou que serão comparados os resultados dos diferentes jogadores, incluindos os de torneios anteriores como a Eurocopa 2012, as Ligas de Campeões de 2013 e 2014, o Mundial de Clubes de 2011, 2012 e 2013 e a Copa das Confederações de 2013, para detectar potenciais desvios que possam indicar um abuso de substâncias destinadas a melhorar o rendimento.

A Agência Mundial Antidoping (AMA) aplaudiu a iniciativa da Fifa de aplicar o passaporte biológico "como meio eficaz para proteger os direitos dos esportistas íntegros".

"É a primeira vez na história de uma grande competição que os participantes foram analisados sistematicamente antes para estabelecer perfis biológicos individuais, que incluem parâmetros de sangue e de urina. Encorajamos outros esportes para que sigam este exemplo", disse David Howman, diretor-geral da Agência Mundial Antidoping (AMA).

