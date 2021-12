Primeiro CT para a Copa na Bahia é inaugurado incompleto

O primeiro dos três centros de treinamento na Bahia para seleções da Copa do Mundo foi inaugurado na manhã desta segunda-feira, 28, em Praia do Forte, no município de Mata do São João. O CT, que servirá de uso para a equipe da Croácia já conta com gramado, cerca e arquibancadas, mas carece ainda de obras nos vestiários, área de imprensa e entrada com estacionamento.

O gramado já está finalizado, com cerca, postes e lona já instalados. No entanto, as arquibancadas foram pintadas momentos antes da inauguração, os vestiários não contam com banheiros nem chuveiros e a sala de imprensa não está pronta. Além disso, a entrada do CT ainda é de barro e o local não conta com estacionamento.

No entanto, segundo o arquiteto responsável pela obra, Firmo de Azevedo, o CT só precisa ser entregue para a Fifa no dia 12 de maio. A seleção da Croácia chega em 3 de junho.

"Estamos hoje com 85 a 90% das obras concluídas. Falta só instalar alguns aparelhos, colocar os vasos sanitários nos banheiros, alguns vidros... Mas toda essa parte de acabamento já está sendo feita", garantiu.

Ele lembrou que a prefeitura teve três meses corridos para construir o CT. O investimento total foi de R$ 3,5 milhões. Destes, R$ 2 milhões aportados pelo município e o restante pelo governo federal.

Grama elogiada

No domingo, 27, a Fifa fez a última das 14 visitas ao centro. De acordo com o coordenador de relações internacionais e esportivas da Copa do Mundo, Marco Costa, o CT recebeu 'sinal verde' da entidade e até mesmo elogios por conta da tecnologia utilizada no campo.

"O gramado está dentro das condições estabelecidas pela Fifa e, na reunião desta segunda, eles asseguraram que o campo estava perfeito. De todos os dez centros de treinamento que eles visitaram até agora, nos disseram que o de Mata de São João é o mais completo".

De acordo com o prefeito da cidade, Otávio Marcelo Matos, o CT será aproveitado pelo município para o esporte e também para eventos.

"Podemos transformar o espaço em ponto de base para times regionais e também disponibilizá-lo para eventos e congressos. A área de imprensa tem 440 m e o estacionamento pode servir como área para shows. É um espaço multiuso", disse.

Outros CTs

Os centros da Alemanha e da Suíça, em Santa Cruz de Cabrália e Porto Seguro, respectivamente, devem ficar prontos em maio. De acordo com a Secopa, as obras de acabamento estão em fase final.

Enquanto o estádio municipal de Porto Seguro precisou passar por reformas para atender aos requisitos da Fifa, o campo de Santa Cruz de Cabrália foi feito do zero. O coordenador da Secopa, Marco Costa, diz que Porto Seguro vai servir como 'polo' para o futebol local. "Nosso projeto vai continuar depois da Copa. Queremos Porto Seguro como uma força do futebol regional"

