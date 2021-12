Pressionados, Japão e Grécia fazem duelo decisivo em Natal

Japão e Grécia farão nesta quinta-feira, 19, às 19h, um duelo de vida ou morte na Arena das Dunas, em Natal. As duas seleções perderam na estreia e quem sofrer nova derrota estará praticamente eliminado da Copa do Mundo 2014. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo C.

Contra a Costa do Marfim, os japoneses estiveram boa parte do tempo à frente do placar, mas pareceram assustados com a entrada de Drogba no segundo tempo. Desorganizados, levaram dois gols em dois minutos e perderam por 2 a 1. Agora, só a vitória poderá trazer alguma esperança. "Queremos manter a posse de bola e subir ao ataque, usando as nossas qualidades e capacidade técnica para marcar gols", afirmou o goleiro Kawashima ao site da Fifa. "Vamos atacar e é assim como vamos jogar", concluiu.

Lanterna no grupo após a derrota de 3 a 0 para a Colômbia, a Grécia terá de superar as limitações de seu ataque para sonhar com uma vaga nas oitavas. A expectativa é que o técnico português Fernando Santos escale o meia Karagounis e o atacante Mitroglou. Contra os colombianos, eles começaram no banco. "Temos potencial para vencer.

Mas temos de ser mais precisos nas finalizações. Contra a Colômbia, criamos situações de gol e não aproveitamos. Mas temos certeza que faremos melhor", afirmou o atacante Salpingidis, em entrevista coletiva.

Na última rodada, terça, 24, o Japão enfrentará a Colômbia, em Cuiabá, e a Grécia pegará a Costa do Marfim, em Fortaleza. Os dois jogos serão às 17h.

