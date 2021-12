O presidente do Uruguai, José Mujica, insultou a Fifa por punir tão severamente e tirar da Copa do Mundo o atacante e estrela da seleção Luis Suárez por morder um rival italiano. Mujica, um ex-guerrilheiro de 79 anos popular por não ter papas na língua, fez o comentário no domingo ao receber a seleção, que sem Suárez perdeu de 2 x 0 da Colômbia nas oitavas de final e foi eliminada do Mundial. "A Fifa é um bando de velhos filhos da p...", disse o presidente, segundo um vídeo divulgado por um programa de televisão uruguaio no domingo, 29, à noite.

Agência Reuters Presidente uruguaio insulta Fifa por punição a Suárez; veja

O mandatário tapou a boca com a mão imediatamente com uma expressão debochada. Sua esposa, a senadora Lucía Topolansky, que estava a seu lado, sorriu e disse concordar com suas palavras. Suárez mordeu o zagueiro italiano Giorgio Chiellini no ombro durante a última partida da fase de grupos, que o Uruguai venceu por 1 x 0. Dois dias depois, a Fifa o puniu com nove partidas internacionais de suspensão, além de lhe proibir qualquer atividade relacionada com o futebol durante quatro meses.

O atacante do Liverpool deverá ainda pagar uma multa de 111 mil dólares. "Poderiam ter punido", disse Mujica no vídeo, "mas não punições fascistas". Assim como muitos de seus compatriotas, Mujica já tinha saído em defesa de Suárez, insistindo não ter visto a mordida e inclusive atribuindo a punição à origem humilde do jogador. A Associação Uruguaia de Futebol declarou que apelará da punição, porque viola direitos humanos de Suárez como indivíduo e trabalhador.

adblock ativo