Presidente Dilma entregará a taça à seleção campeã

A presidente Dilma Rouseff será a responsável pela entrega da taça à seleção campeã da Copa do Mundo, no dia 13 de julho. O anúncio veio nesta sexta-feira, 27, por meio do secretário-geral da Fifa, Valke.

Ainda segundo o secretário, Joseph Blatter, presidente da Fifa, entre outros representantes da federação irão compor a cerimônia de premiação. Dilma, numa coletiva nesta manhã, falou que o evento irá seguir o padrão das edições anteriores realizadas em outros países.

Conforme especulações, Gisele Bundchen e o ex-jogador Puyol não entregarão a taça, mas Valcke garantiu que eles a conduzirão ao estádio. O Maracanã, será o palco da final da Copa do Mundo de 2014, no próximo dia 13.

