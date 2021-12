Presidente da CBF diz que mantém confiança em Felipão

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, disse nesta quarta-feira que está tranquilo com a performance do Brasil na Copa do Mundo e que mantém a confiança no técnico Luiz Felipe Scolari, um dia após o empate por 0 x 0 com o México em Fortaleza.

"Estou tranquilo, muito tranquilo... renovo minha confiança no técnico Felipão e na comando técnico da seleção brasileira", disse o dirigente a jornalistas.

"Claro que uma vitória teria sido melhor, mas o fato de o goleiro do outro time ter sido considerado o melhor jogador em campo mostra que o Brasil foi muito melhor (que o México)", acrescentou.

O Brasil estreou na Copa do Mundo com uma vitória por 3 x 1 sobre a Croácia e está empatado em quatro pontos com o México, após duas partidas. A seleção brasileira encerra sua participação na primeira fase contra Camarões, em Brasília, na segunda-feira.

