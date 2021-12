Preocupado com lesão de Damião, Felipão convoca Jô

Luiz Felipe Scolari convocou nesta quinta-feira o atacante Jô, do Atlético Mineiro, para reforçar a seleção brasileira, às vésperas da Copa das Confederações. O jogador foi convocado por causa da preocupação de Felipão com a lesão sofrida por Leandro Damião durante o coletivo desta quinta, no CT do Goiás, em Goiânia.

Damião sentiu dores na coxa direita e precisou deixar o campo de maca. O atacante reserva será submetido a exames nesta sexta, mas não foi desconvocado pelo treinador. No entanto, Felipão preferiu se precaver ao chamar Jô, um dos destaques do Atlético na disputa da Copa Libertadores.

O atacante vai se apresentar à seleção nesta sexta, diretamente em Porto Alegre, onde a seleção fará amistoso com a França, domingo, na Arena Grêmio. Ele já treinará com o grupo às 15 horas no CT do Internacional, time que deixou antes de acertar com o Atlético.

Com esta convocação, o time mineiro passa a ceder três jogadores à seleção. Além de Jô, foram chamados o meia Bernard e o zagueiro Rever. Em nota, Felipão agradeceu o apoio da equipe comandada pelo técnico Cuca.

"Mais uma vez a comissão técnica quer agradecer aos clubes brasileiros, no caso agora o Atlético Mineiro e seu técnico Cuca, por entender as nossas necessidades e pelo apoio relevante que vem dando à seleção brasileira cedendo o seu jogador", declarou.

adblock ativo