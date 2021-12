Prefeitura só define Fan Fest após a greve dos rodoviários

O Fan Fest de Salvador tinha nesta terça-feira, 27, como data oficial para sua divulgação. Porém, a coletiva de imprensa organizada pela prefeitura foi cancelada em virtude da greve dos rodoviários e não tem previsão para ser remarcada.

Questionado, o prefeito ACM Neto disse que a decisão sobre a realização do evento, até então dependente de apoio financeiro de parceiros da Fifa, já está tomada. No entanto, ele disse que só serão divulgadas informações após o fim da greve dos rodoviários, que começou na tarde da segunda, 26.

"A nossa decisão já está tomada. Nos reunimos ontem com os parceiros e com a Fifa e já sabemos o que vai acontecer. Mas só vamos divulgar depois do fim da greve, que atualmente é nossa maior preocupação. Não estamos em clima de festa", afirmou.

Na segunda, porém, Neto disse que tinha fechado com um "patrocinador grande" e que a festa seria, portanto, viável.

Impasse

A indefinição do Fan Fest, a pouco mais de duas semanas do início do Mundial, acontece por causa da decisão da prefeitura de não usar dinheiro público para a realização da festa. Na semana passada, o Ministério Público da Bahia (MP-Ba) entrou com uma ação para proibir os gastos de verbas da prefeitura para o evento.

Também na semana passada a Fifa se pronunciou a respeito dos Fan Fests de Salvador e Recife, dizendo que os eventos são de responsabilidade dos municípios e que não podem ser devolvidos à entidade.

