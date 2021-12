Prefeitura estuda não decretar feriado municipal na Copa

Ao contrário do que aconteceu na Copa das Confederações, a Prefeitura de Salvador pode não decretar feriado municipal nas seis partidas da Copa do Mundo 2014 que vão acontecer na cidade. De acordo com a assessoria do Escritório da Copa (Ecopa), a decisão ainda não é oficial, mas o prefeito ACM Neto estuda essa possibilidade, por conta da quantidade de jogos.

O presidente do Sindicato de Lojistas da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta, disse que está confiante que o prefeito não repita o modelo da Copa das Confederações, no qual o município decretou feriado nos dias dos jogos na Arena Fonte Nova. "Estamos aguardando que ele não cometa o mesmo equívoco da Copa das Confederações. Espero que ele reflita bastante sobre a economia da cidade".

De acordo com Motta, os feriados municipais na competição internacional realizada esse ano representaram 40% de prejuízo para o comércio. "O acordo com comércio permite o uso da mão de obra em dia de feriado, mas é muito caro, porque tem que pagar R$ 33 para o trabalhador, além de auxílio alimentação e vale-transporte. Isso prejudica a loja de rua e beneficia a de shopping", explica.

O sindicalista sugere que a prefeitura decrete ponto facultativo, o que daria folga para o funcionalismo público, mas não afetaria o comércio. O Sindiloja pretende apresentar essa proposta na próxima semana, quando será entregue um ofício sobre o assunto na prefeitura.

Redes sociais

Enquanto o governo municipal não chega a uma definição, internautas montam um calendário da Copa em Salvador e brincam como a possibilidade do Mundial "parar" a cidade entre os dias 12 e 25 de junho. Se ACM Neto decretar folga, nesse período teriam cinco feriados - três municipais, um estadual (São João) e um nacional (Corpus Christi) -, além de três jogos do Brasil, quando o expediente geralmente é encerrado mais cedo. Ou seja, entre 12 e 25 de junho, os soteropolitanos teriam apenas um dia útil (18 de junho) sem feriado ou partida do Brasil. Isso considerando apenas a primeira fase.

Nas outras etapas do Mundial, ainda terá mais duas partidas na Arena Fonte Nova, nos dias 1ª e 5 de julho. Se o Brasil chegar até a final do Copa também teriam mais três jogos. Até o encerramento da competição, no dia 13 de julho, também ainda tem o feriado estadual de 2 de julho.



Confira calendário simulado por internautas com possíveis feriados municipais:

