Prefeitura de Salvador só confirma telão e palco na Copa

Apesar de o prefeito ACM Neto ter anunciado, na segunda-feira, 26, que a prefeitura já tinha confirmado telão, som e palco para o Fan Fest, a assessoria da Prefeitura de Salvador informou que a confirmação da realização do evento só será feita nesta terça, 27, às 9h.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, a decisão só será tomada depois de uma última reunião com a Fifa e os possíveis patrocinadores, marcada para segunda, para decidir se o custo da festa, orçado em R$ 2,5 milhões, será assumido por essas empresas.

Ainda segundo a assessoria, caso esses patrocínios sejam confirmados, a prefeitura vai prestar serviços como a organização do trânsito, limpeza, transporte e organização do acesso à festa, mas sem o investimento do dinheiro público.

"Nós já tivemos sinal positivo de um grande patrocinador e, portanto, torna a realização do Fan Fest possível. Eu não quero ainda dar uma palavra final, porque esse entendimento deve sair até o dia de hoje (segunda-feira)", disse Neto, sem revelar detalhes sobre as marcas.

Confirmado no Farol da Barra, o Fan Fest deve atrasar a inauguração da nova orla. A conclusão das obras, ainda inacabadas, só deve acontecer no dia 30 de junho, no meio da Copa do Mundo.

"Não justificaria fazer a inauguração (da orla) com um palco no meio. A nossa ideia é fazer o Fan Fest na Barra e logo depois do fim da Copa do Mundo, com a desmobilização do Fan Fest, a gente faça a inauguração da obra", acrescentou o prefeito.

Não é prioridade

ACM Neto disse que a prefeitura está em sintonia com o Ministério Público da Bahia, que entrou com ação na última quarta-feira para que não fosse gasto dinheiro público com a festa.

"Governo uma cidade que tem muitos problemas, que tem muitas prioridades que estão na frente da Fan Fest. Fan Fest não é uma prioridade para a prefeitura. O que não quer dizer que a gente não vai fazer todo o esforço para realizar o evento e eu acredito que ele poderá acontecer", explicou.

*Colaborou Fernando Duarte

