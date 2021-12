Prefeitura de Salvador decreta feriados nos dias 20 e 22

O prefeito ACM Neto decretou feriado municipal nos dias 20 e 22, quando Salvador recebe dois jogos da Copa das Confederações: Uruguai e Nigéria, na quinta-feira, e Brasil e Itália, no sábado.

Segundo nota distribuída pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, a decisão foi tomada "depois de ouvir técnicos e especialistas de vários órgãos envolvidos no evento esportivo internacional, e com o objetivo de evitar maiores transtornos para o trânsito".

A nota diz ainda que a realização da Copa das Confederações "impõe limitações transitórias de mobilidade urbana na cidade, como, por exemplo, a interdição parcial de vias importantes como a avenida Bonocô , a área do entorno da Arena Fonte Nova - Dique do Tororó -, parte das Avenidas Vasco da Gama e Joana Angélica, e o Vale de Nazaré, e também fechamento da Estação da Lapa e do Terminal da Barroquinha.

