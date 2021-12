Prefeitura de Salvador cancela Carnaval da Copa

A nove dias para o início da Copa do Mundo, a prefeitura de Salvador anunciou nesta terça-feira, 3, que o Carnaval da Copa, previsto para acontecer simultaneamente à Fan Fest, foi cancelado.

O principal motivo para a desistência foi a falta de patrocínio para bancar os custos da festa. O secretário da Saltur, Guilherme Bellintani, disse que as companhias que patrocinam a Fifa não quiseram investir em novo evento além das Fan Fests.

Segundo o secretário, outras empresas temeram um possível embate jurídico com a Fifa. Expressões como "Copa do Mundo" e "Copa-2014" foram patenteadas no Brasil pela entidade até o final deste ano.

"Tínhamos algumas empresas, sobretudo cervejarias, que estavam loucas para investir neste Carnaval. Mas recuaram com medo de uma disputa judicial com a Fifa", afirmou.

Outra opção seria um modelo privado de Carnaval, semelhante ao realizado no começo do ano, em que foliões compram abadás para participar.

A proposta foi feita por blocos de trio, mas foi barrada pela prefeitura. "Além de ser um separatismo absoluto, seria apoiar um modelo de megatrios e de cordas que entendemos que está em declínio", concluiu Bellintani.

Atrações do Fan Fest

Além do cancelamento do Carnaval da Copa, a prefeitura confirmou algumas atrações para a Fan Fest de Salvador, que será realizada no Farol da Barra. Carlinhos Brown, Ju Moraes, Olodum, Ilê Ayê e Bailinho de Quinta vão se apresentar em shows com entrada franca.

Os custos com a festa foram fechados em R$ 6 milhões, valor reajustado depois da prefeitura garantir que não passaria dos R$ 2,5 milhões. Toda a festa será bancada por patrocínios.

adblock ativo