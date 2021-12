Preço na Fonte Nova é mais caro que outros estádios da Copa

R$ 70. Este é o preço mais barato que o torcedor do Vitória (que não é estudante ou maior de 60 anos) pagará neste sábado, 25, na Arena Fonte Nova para assistir ao jogo contra o Internacional. O valor é o mais caro entre os regularmente cobrados nos estádios da Copa-2014.

O único caso que supera o baiano é o de uma situação extraordinária, no Mané Garrincha. Santos e Flamengo, clubes de grande popularidade em Brasília, jogarão lá no domingo.

O menor preço adotado foi R$ 160, partindo-se do princípio que será uma chance provavelmente única em 2013 para a população local ver os times em ação. Já na inauguração do estádio, na semana passada, os bilhetes saíram a R$ 20.

A questão da Fonte Nova é que, até dois dias atrás, não vinha sendo exigida a quem comprava meia-entrada a comprovação do direito em obtê-la. Na prática, a galera gastava R$ 35 para ir ao estádio.

Nas ruas de Salvador, torcedores reclamam do preço cobrado na Arena Fonte Nova:

Notificada pelo Ministério Público, a Arena informou que, agora, será rigorosa na exigência da comprovação do direito em comprar meia-entrada. Assim, o valor passa a superar o regularmente aplicado nos demais estádios. O valor mínimo no Mineirão é R$ 60 a inteira. No Castelão (Ceará), R$ 30. Já na Arena Pernambuco, a partida inaugural, há dois dias, teve seu ingresso mais barato a R$ 44.

Por outro lado, a reinauguração do Maracanã, marcada para um amistoso entre Brasil e Inglaterra, no dia 2 de junho, sairá por R$ 90 o mais barato.

O preço, porém, deve-se ao caráter inaugural do jogo. O valor é o mesmo do primeiro Ba-Vi da Fonte Nova, no dia 7 de abril (R$ 90 inteira, R$ 45 meia).

"Nosso preço é justo. Já havia uma realidade de valores e frequência de estádios em Salvador. Em Pituaçu, o preço era R$ 30 a meia e R$ 60 a inteira. É natural este majoramento pela qualificação da Fonte Nova", comentou Lino Cardoso, diretor de marketing da Arena.

"Mesmo com nosso rigor, sabemos que haverá 90% de bilhetes sendo comprados como meia. Todo o trade de entretenimento baiano passa por isso. O número de carteiras de estudante no Estado é grande. Sei, por exemplo, que, em Porto Alegre, só 20% dos bilhetes são de meia. Então, na Bahia, precisamos sacrificar um pouco o valor da inteira para que tenhamos um negocio viável", emendou Lino, afirmando que, por enquanto, a Arena não irá mudar o valor dos ingressos.

adblock ativo