Praia do Forte recebe a seleção croata

Desde o pedágio da estrada que liga Lauro de Freitas à Praia do Forte podem ser vistas placas em croata e em português dando boas-vindas a turistas e jogadores que vão passar pela vila do Litoral Norte durante a Copa.

A intensidade aumenta à medida em que Praia do Forte se aproxima, e, uma vez na vila, as cores da bandeira da Croácia tomam conta de toda decoração para o Mundial, ao lado do tradicional verde e amarelo.

No Tivoli, hotel da seleção croata, os funcionários ainda estão se acostumando com a ideia de falar uma língua tão desconhecida para se comunicar com os clientes. Até então, bastava o inglês. No entanto, a diretoria do hotel distribuiu ontem entre os trabalhadores cartilhas com dizeres em croata.

"Essa língua é difícil pra caramba de pronunciar! Escrever nem tanto. Quando eu tenho dúvida eu jogo no Google para ver como é que fala", disse Viviane de Aquino, que trabalha em uma das lojas do hotel. Para ela, o guia vai ser uma 'mão na roda' na hora de conversar com os jogadores.

"Não sei se eles vão à loja, mas é sempre bom garantir. Qualquer coisa eu me viro com o inglês, já que eu sei algumas coisas", completou.

Josivan Rezende, mensageiro do hotel que já demonstrou suas habilidades com o idioma ao traduzir a mensagem de boas-vindas à equipe, disse que gostou da produção.

"Estamos aprendendo pelo menos o básico e com a 'pesquinha' dá para se virar. A blusa (que imita a da seleção croata) também é uma ideia simpática para interagir com os jogadores", comentou.

A pousada Via dos Corais, que vai receber os 20 jornalistas croatas que vão acompanhar os treinos da seleção, resolveu ser mais contida nas boas-vindas. Apesar de ter colocado uma bandeira do país na recepção, Willians Santana, supervisor de reservas da pousada, afirmou que toda a conversa com os hóspedes será em inglês mesmo.

O outro lado

Mesmo com toda sinalização da cidade e os enfeites na vila, muitas pessoas desconhecem que a seleção da Croácia vai ficar hospedada nas imediações - algumas nem sabiam que Mata de São João iria sediar uma equipe para o Mundial.

A reportagem conversou com vendedores ambulantes, lojistas e estudantes sobre a chegada da Croácia e a maioria disse não saber que essa seria a equipe a ficar na cidade.

De acordo com a lojista Karina Brito, que trabalha em uma loja de roupas artesanais, faltou divulgação. "Eu não sou muito ligada em futebol, não, mas se você perguntar aos outros lojistas eu tenho certeza que ninguém vai saber que seleção é essa", disse. Nem mesmo os estudantes Monique da Cruz e Elivelton Ramos, de 14 e 15 anos, acertaram de primeira. "Na escola não falaram sobre isso. Mas vamos andar com cartazes em inglês para ajudar os turistas, disse Monique.

Apenas o uruguaio José María Fernandez, dono de uma loja de joias, sabia quem eram os visitantes. "É importante para o trabalho ter essas informações, mas concordo que a prefeitura pecou com a divulgação. Já tem, inclusive, dois turistas croatas por aí, um casal", falou.

O casal em questão se chama Hannah e Claude, mas não foi localizado pela reportagem.

