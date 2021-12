Portugal treinará no CT do New York Jets para a Copa

A seleção de Portugal divulgou nesta quarta-feira, 26, detalhes da sua programação nos Estados Unidos, onde treinará antes de vir ao Brasil para a disputa da Copa do Mundo. A equipe vai ficar nas instalações do New York Jets, equipe de futebol americano, onde realizará uma série de treinamentos.

"Estou satisfeito com as condições que vamos ter à nossa disposição nos Estados Unidos. Visitei o centro de treinamentos dos NY Jets e verifiquei que os campos são muito bons. As infraestruturas que vamos utilizar são de elevada qualidade pelo que teremos tudo o que precisamos para preparar a equipe para o Mundial", disse o técnico da seleção de Portugal, Paulo Bento.

A delegação da seleção portuguesa viajará aos Estados Unidos em 2 de junho. E além dos treinamentos no CT do New York Jets, a equipe do craque Cristiano Ronaldo disputará dois amistosos. O primeiro deles será com o México, em Boston, no dia 6, no Gillette Stadium.

Depois, em 10 de junho, Portugal vai enfrentar a Irlanda em New Jersey, no MetLife Stadium. Depois desse amistoso, a seleção viajará para o Brasil, onde vai ficar concentrada em Campinas.

Sorteada para o Grupo G da Copa do Mundo, Portugal vai estrear em 16 de junho, contra a Alemanha, em Salvador. Os outros jogos da primeira fase serão diante dos Estados Unidos, no dia 22, em Manaus, e contra Gana, no dia 26, em Brasília.

