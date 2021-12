Portugal realiza último treino antes da estréia no mundial

Neste sábado a seleção portuguesa realizou seu último treino antes da estréia no mundial, que acontecerá na próxima segunda-feira, 16, contra a alemanha. A Arena Fonte Nova será o palco dessa partida, que terá a atuação do melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo.

Acometido por uma tendinite, o craque da seleção portuguesa entrou em campo sem dispensar a proteção do joelho esquerdo. O treino físico incluiu fortes corridas, e Cristiano Ronaldo não foi poupado de nenhum esforçm, mostrando-se 100% recuperado para a partida.

Todos os 23 jogadores participaram desse treino decisivo que teve a presença do presidente da Federação Portuguesa, Fernando Gomes. Às 18 hora, a delegação deve embarcar para Salvador, e neste domingo, 15, fará o reconhecimento do gramado e ambientação com a Arena.

