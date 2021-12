Portugal e Gana precisam vencer e torcer contra os EUA

Um duelo entre dois times desesperados em busca da classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2014. Assim se desenha o encontro entre Portugal e Gana, que se enfrentam nesta quinta-feira, 26, às 13h, no Estádio Nacional (Mané Garrincha), em Brasília, pela última rodada do Grupo G.

Ambos somam apenas um ponto e, além de ganharem, dependem de que tenha um ganhador no confronto entre Alemanha e Estados Unidos, que jogam no mesmo horário e se garantem em caso de empate.

De preferência o vencedor tem que ser a Alemanha, pois os norte-americanos têm saldo de gols inferior, o que facilitaria ganeses e portugueses na hora de tirar a diferença neste quesito. Portugal tem saldo de gols de -4, contra -1 de Gana, 1 dos EUA e 4 da Alemanha.

Além da necessidade de golear, Portugal vive um drama em termos de escalação e não tem um time definido. O lateral esquerdo Fábio Coentrão já foi cortado, enquanto que o goleiro Rui Patrício e o atacante Hugo Almeida não podem jogar nesta primeira fase também por lesões, sendo dúvidas até mesmo em caso de classificação.

O lateral esquerdo André Almeida e o atacante Hélder Postiga, ambos com dores musculares na coxa direita, são dúvidas e podem dar espaço a William Carvalho e Éder.

Pelo lado de Gana, um dos principais destaques do time, o meia Sulley Muntari, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, fica de fora, cedendo seu posto a Mubarak Wakaso.

Avaliação

"Vamos a campo sem pensar em golear, pois Gana merece o nosso respeito. Iremos jogar essa partida pensando em marcar um gol de cada vez" disse Paulo Bento, técnico de Portugal.

Já o treinador de Gana, James Appiah, lamentou o fato de a equipe empatar com a Alemanha (2 a 2) e perder para os EUA (2 a 1). "Infelizmente nós chegamos na última rodada sem depender das nossas próprias forças. Acredito que se ganharmos de Portugal pode ter algo de bom nos esperando".

