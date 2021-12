Portal faz lance a lance do jogo entre Brasil e Holanda

O portal A TARDE fará o lance a lance da partida entre Brasil e Holanda na tarde deste sábado, 12, a partir das 17h. O jogo define o terceiro e quarto colocado da Copa do Mundo 2014 e será realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Essa será quinta vez que as duas seleções se enfrentam em copas do mundo,entre os quatro jogos, foram duas vitórias para a Holanda, uma para o Brasil e um empate, que ocorreu nas semifinais da Copa do Mundo de 1998, na França, e os brasileiros levaram a melhor nos pênaltis.

O último encontro em 2010, os holandeses levaram a melhor e eliminaram os brasileiros nas quartas de finais.

No histórico dos confrontos entre holandeses e brasileiros, contando todas as competições, o equilíbrio também é marca registrada. Nos 11 jogos já disputados entre as duas equipes, cada uma venceu três vezes e empataram em cinco partidas.

Durante o treino desta sexta-feira, 11, ainda na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), Felipão indicou que fará três alterações. A equipe embarcou na tarde desta sexta para Brasília.

Fred, Hulk, Fernandinho e Bernard, titulares na goleada de 7 x 1 para a Alemanha, perderam as vagas para Jô, Ramires, Paulinho e Willian. O capitão Thiago Silva, que não enfrentou os alemães por estar suspenso, foi poupado do treino e realizou atividades na academia, mas está confirmado para a disputa.

Pelo lado holandês, o desgaste físico é o principal inimigo do treinador Louis Van Gaal. Por conta disso, o treinador deverá sacar o Martins Indi, De Jong e Van Persie. Clasie, Janmaat e Huntelaar devem ser os substitutos para o confronto. Melhor ataque da primeira fase, a equipe marcou apenas dois gols nas fases eliminatórias.

