Pogba se emociona com gol marcado

Eleito o melhor da partida e autor do primeiro gol da França na vitória por 2 a 0 sobre a Nigéria, o meia Paul Pogba se emocionou com a classificação de sua equipe para as quartas de final. - Não tem o que falar. Todo o país está atrás da gente, nos apoiando.

Estou muito feliz. Feliz pelo time e pela França inteira. Não há palavras. É o momento mais emocionante da minha carreira - afirmou o jogador. Aos 32 minutos do segundo tempo, Valbuena cobrou o escanteio, o goleiro Enyeama saiu mal para a defesa e deixou a bola na cabeça de Pogba, que abriu o placar.

O meia do Juventus falou da importância de fazer um gol em um jogo decisivo em um Mundial. "Marcar com meu país, além do mais em um jogo importante como esse, onde a gente passa para as quartas de final da Copa do Mundo, que era meu sonho, é realmente é um dos melhores momentos da minha vida. A gente não teve dúvidas, estávamos confiantes. Estou feliz!", finalizou o jogador.

Na próxima fase, a França enfrenta quem vencer no duelo entre Alemanha e Argélia, marcado para esta segunda-feira, às 17h, no Estádio Beira Rio. A seleção francesa abre a fase de quartas de final na próxima sexta-feira, às 13h, no Maracanã.

