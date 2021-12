Pogba diz que França precisa evitar 'erro' cometido na Eurocopa

O meia francês Paul Pogba advertiu nesta terça-feira, 10, após a classificação dos Bleus para a final da Copa da Rússia, que "não se pode cometer o mesmo erro" da Eurocopa-2016, quando a França foi derrotada por Portugal.

Muito sério após a vitória por 1 a 0 sobre a Bélgica, o meia do Manchester United recordou em entrevista à TV francesa que na Eurocopa-2016 "fizemos o extraordinário ganhando da Alemanha nas semifinais, mas depois deixamos escapar" o título ao perder para Portugal por 1 a 0, na prorrogação.

"Não podemos deixar isto acontecer novamente. Hoje estamos na final. Vamos aproveitar um pouco, mas a partir de amanhã é preciso se concentrar na final". "Quero ganhar a Copa do Mundo. Foi um longo caminho até aqui e falta apenas uma etapa".

Sobre a partida contra a Bélgica, Pogba destacou o "espírito de equipe" dos Bleus. "Já não é um grupo, agora somos uma família".

Perguntado sobre o único título mundial da França, em 1998, Pogba recordou que tinha "seis anos, mas lembro como se fosse ontem".

"É isto que eu quero, que crianças de cinco, seis, três e quatro anos, que toda a França seja feliz no 15 (de julho, dia da final), 16, 17, 18 e em todo o verão! Que deixemos boas recordações para que tenham férias maravilhosas".

No Twitter, Pogba dedicou sua vitória aos jovens jogadores e a seu técnico resgatados de uma caverna inundada na Tailândia após duas semanas. "Esta vitória vai para os heróis do dia, bravo meninos, vocês são muito fortes".

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong 🙏🏾 #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy