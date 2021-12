Plantio do gramado do Estádio de Brasília é finalizado

Motivo de mudança da data da entrega do Estádio Nacional de Brasília, que foi remarcada de 21 de abril para 18 de maio, o gramado do palco da capital federal na Copa das Confederações deste ano e na Copa do Mundo de 2014 teve o seu plantio finalizado na noite da última terça-feira.

Cultivada em uma fazenda no município de Neópolis, em Sergipe, a grama, da espécie Bermuda Celebration, foi transportada em 18 carretas refrigeradas e chegou a Brasília apenas no último sábado. O processo de instalação do gramado levou três dias para ser terminado e agora passará por uma fase intensa de adubação e irrigação para fixação de raízes e crescimento das folhas.

"Todo o processo foi realizado sobre uma área totalmente nivelada, com toda drenagem, solo compactado e irrigação prontos. Agora, teremos mais de 15 dias entre a aplicação e a utilização da grama", afirmou o secretário Extraordinário da Copa no Distrito Federal, Claudio Monteiro, se referindo ao primeiro jogo do novo gramado, marcado para acontecer na final do Campeonato Brasiliense, no dia 18 de maio, mesma data da entrega do estádio.

Já o primeiro evento-teste oficial para o Comitê Organizador Local (COL) do Estádio Nacional de Brasília ocorrerá no dia 26 de maio, no confronto de abertura do Campeonato Brasileiro, entre Santos e Flamengo. Depois disso, o local será palco do primeiro jogo da Copa das Confederações, entre Brasil e Japão, no dia 15 de junho.

