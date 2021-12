Plano da SSP vai contar com kit antibombas e novas câmeras

As inovações tecnológicas serão o diferencial na atuação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) na Copa das Confederações. Com o uso de kit antibombas, imageadores aéreos (câmeras usadas em helicópteros), câmeras de segurança, além de outros investimentos totalizam cerca de R$ 94 milhões (recursos dos governos federal e estadual). O esquema para os jogos na Arena Fonte Nova, em Salvador, foi apresentado nesta terça-feira, 11, no auditório da SSP-BA, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O aparato para desarmamento de artefatos consiste em um robô, raio-X portátil, tenda de contenção, roupa de proteção e detector de gases tóxicos. Parte dos equipamentos serão apresentados nesta quinta-feira, 13, na inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICC) que receberá imagens, em tempo real, das 90 câmeras de segurança já existentes e das mais 215 instaladas pela cidade.

A estrutura temporária do CICC será instalada no Parque Tecnológico da Bahia onde irão atuar profissionais de instituições como as polícias Federal e Rodoviária Federal, Militar, Civil e Técnica, a Transalvador, a Defesa Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Duas bases móveis irão funcionar com a mesma estrutura do CICC, adequada a veículos, uma delas no entorno da Fonte Nova. Já a sede definitiva do CICC, em licitação, será montada no Centro Administrativo da Bahia (CAB) para a Copa do Mundo 2014 com orçamento de R$ 180 milhões. Uma Plataforma de Observação Elevada, com câmeras será utilizada nos locais dos jogos.

Legado

"Toda a estrutura continuará sendo utilizada na nossa rotina e tenho certeza de estaremos com preparo melhor no carnaval do próximo ano", afirma o Secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa.

Serão 3.310 profissionais, incluindo policiais (2.305) e bombeiros (695) militares, efetivo da polícia civil (250) e do Departamento de Polícia Técnica (60) distribuídos em pontos estratégicos. Ao todo são 4.059 mil profissionais da Segurança Pública e Defesa Civil. Os locais considerados prioritários são os centros de treinamentos, aeroporto, pontos turísticos, rodoviária, zona hoteleira, portos, rodovias, escoltas, além dos estádios e locais de exibição pública dos jogos nos bairros da Ribeira e Cajazeiras.

"Foi um ano e meio de preparo. Adaptamos nossa experiência no carnaval e adequar ao padrão Fifa. Os policiais foram capacitados em planejamento, metodologia, investigação de crimes cibernéticos, enfrentamento à exploração sexual, línguas, policiamento turístico, idiomas entre outras", ressalta o secretário.

Além da capacitação, o recursos também estão sendo investidos, além da aquisição de outros equipamentos, em reestruturação, expansão e melhoria da rede física da Polícia Civil, custo com pessoal, entre outras áreas. Para a Copa do Mundo 2014, o valor do investimento deve dobrar, segundo o titular da SSP.

