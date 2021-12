Perspectiva de feriados em Salvador na Copa divide opiniões

Moradores de Salvador estão divididos com a possibilidade de a prefeitura decretar feriado nos dias dos jogos da Copa do Mundo do próximo ano. Mas nas redes sociais, o clima é de festa: os usuários já comemoram a extensa lista de feriados esperados para junho.

Com as partidas da Seleção - quando as empresas normalmente liberam os funcionários para assistir aos jogos -, partidas de outras seleções em Salvador, feriado de Corpus Christi, finais de semana, São João e o feriado de Independência da Bahia, os poucos dias úteis do período ficariam espremidos entre os momentos de comemorações.

"É sempre bom um feriadozinho, não é? Pegar uma praia, tomar uma cerveja, ir pro cinema, ficar em casa com a família... Não vejo lado ruim nenhum", afirma o segurança Danilo Guedes, 24 anos, já planejando os programas.

Preocupação

Mas a opinião não é unânime. O assunto preocupa empresários e outros profissionais. É o caso do advogado David Oliveira, de 35 anos. "Acho péssimo, porque nem todas as pessoas estão envolvidas com a Copa. É bom para o lazer, mas para pessoas como eu é muito ruim. Perdemos dias de trabalho", diz.

Para o presidente do Sindicato de Lojistas da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta, os feriados elevariam os custos do comércio com pessoal, com pagamento de diárias de R$ 36 para cada funcionário.

"Nós tivemos uma experiência não muito positiva com a Copa das Confederações. Os feriados trouxeram muitas contrariedades", afirma Motta.

Segundo o presidente do Sindilojas, a Copa das Confederações causou perdas de 40% em realizações de negócios. A proposta dele é que a prefeitura decrete ponto facultativo. O secretário do Escritório Municipal da Copa do Mundo de 2014 (Ecopa), Isaac Edington, afirma que o desejo do prefeito ACM Neto é não decretar feriados.

"É prematuro falar se irá ter ou não. O prefeito não quer antecipar. Mas não está nos planos. Até porque em junho já tem feriados, além dos jogos do Brasil, que já diminuem o fluxo de pessoas pela cidade", disse.

O problema da mobilidade, uma das principais razões para a decisão da prefeitura durante a Copa das Confederações, é minimizada pelo secretário. "A experiência da Copa das Confederações deu segurança. Em menos de um hora conseguimos evacuar a Fonte Nova", diz.

A mobilidade também preocupa os torcedores. "Para mim o feriado é bom porque já comprei ingresso. E seria muito difícil chegar no estádio se não fosse feriado", conta o advogado André Najar, 25 anos.

*Colaborou Daniel Dórea

Confira calendário simulado por internautas com possíveis feriados municipais:

