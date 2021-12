Pelé diz que Felipão tem dificuldade para acertar ataque

Um dia depois do empate sem gols da Seleção Brasileira com o México, Pelé disse que o técnico Luiz Felipe Scolari ainda não conseguiu arrumar a equipe do meio-campo para frente por causa do pouco tempo de preparação para a Copa do Mundo em casa.

"Nosso treinador, o Felipão, ele tem dificuldade de acertar o ataque. Desde os jogos amistosos que temos essa dificuldade... A defesa está muito mais organizada que o ataque", afirmou Pelé em entrevista à Reuters nesta quarta-feira, 18, após um evento no qual conversou com crianças de uma escolinha de futebol sobre a importância de uma boa nutrição, no Rio de Janeiro.

"A gente tem algumas dificuldades ainda para acertar também o meio-de-campo", acrescentou o ex-jogador, ao comentar o empate em 0 x 0 do Brasil com o México no estádio Castelão, em Fortaleza, na terça, pela segunda rodada do Grupo A do Mundial.

A Seleção Brasileira se reuniu para iniciar a preparação para a Copa no dia 26 de maio, menos de 20 dias antes da estreia, em 12 de junho, quando a equipe venceu a Croácia por 3 x 1, de virada, após ter grandes dificuldades na partida.

"Eu acho que o tempo de treinamento é o mais importante e o Felipe não teve tempo para treinar essa equipe, isso dificulta bastante", disse Pelé, tricampeão mundial com o Brasil, em 1958, 1962 e 1970.

Diante do desempenho ainda apagado do atacante Fred na Copa do Mundo, Pelé afirmou que não considera imprescindível a presença de um camisa 9 à frente do time, citando o exemplo da Copa de 1970, quando os pilares da equipe vestiam a camisa 10 em seus respectivos clubes e a Seleção não tinha um centroavante claro.

"Eu me lembro que em 1970, muitos jornalistas e entendidos de futebol diziam 'como que esse time vai poder jogar bem, o Pelé é número 10 no Santos, o Gerson no Botafogo, o Rivelino número 10 no Corinthians, o Tostão no Cruzeiro, como é que vai jogar, não tem um centroavante?', e foi a melhor seleção que o Brasil já teve", afirmou.

Pelé fez questão de enaltecer a atuação do goleiro mexicano Guillermo Ochoa, eleito o melhor jogador da partida pela segunda rodada do Grupo A do Mundial, cuja bela defesa em um cabeceio de Neymar no primeiro tempo foi amplamente comparada com a defesa de uma cabeçada de Pelé feita na Copa de 1970 pelo goleiro da Inglaterra Gordon Banks, até hoje uma das melhores de todos os tempos.

"Foi uma excelente defesa, tomara que realmente aconteça o que aconteceu comigo, porque o Banks fez a defesa e o Brasil foi campeão do mundo, vamos ver agora que o Neymar fez aquela jogada e a defesa foi maravilhosa", disse Pelé, que elogiou o desempenho da Seleção.

"Acho que foi bem, podia ter feito dois gols. Mas tiveram umas duas ou três boas defesas de ataques que poderiam ter definido o jogo."

"Desde as Olimpíadas que o México vem dando trabalho ao Brasil, e esse jogo foi o jogo que o Brasil teve mais oportunidades e infelizmente não deu certo", acrescentou.

Defesa de Ochoa

Pelé disse estar aliviado com o clima de confraternização na primeira fase da Copa do Mundo, explicando que suas declarações feitas em junho do ano passado sobre protestos, em que pediu aos brasileiros para esquecerem as manifestações e torcerem pela Seleção Brasileira, foram mal interpretadas.

"Muita gente não entendeu no começo, quando eu disse que os protestos são uma coisa que a gente entende, que é certo você exigir, mas que você não pode misturar a corrupção na política com o futebol, porque o nosso futebol só nos trouxe alegria, só nos enalteceu", declarou.

"Agora a gente vendo essa confraternização, você vê todos os jogos sempre cheios, graças a Deus não teve nenhum grande conflito nessa primeira fase, isso deixa a gente bem mais tranquilo."

