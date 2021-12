Pelé dá parabéns a Messi por gol contra o Irã

Pelé usou uma rede social na internet para parabenizar o atacante Lionel Messi pelo gol nos acréscimos contra o Irã, no sábado (21), no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo.

"Messi, salvou a Argentina. Parabéns", disse Pelé em um vídeo postado no Facebook.

A Argentina passou sufoco contra o Irã, mas conseguiu vencer graças a um gol do atacante do Barcelona aos 46 min do segundo tempo. O jogador acertou um chute de esquerda da entrada da área.

Com o triunfo, a Argentina garantiu a classificação para as oitavas de final de forma antecipada. Nigéria e Irã lutam pela outra vaga do Grupo F. A Bósnia-Herzegóvina já está eliminada.







