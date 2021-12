Pela 1ª vez, uma seleção europeia vence a Copa na América

Com a vitória da Alemanha sobre a Argentina por 1 a 0, após prorrogação, na final deste domingo, 13, uma seleção europeia conquistou pela primeira vez uma Copa do Mundo realizada na América. Até 2006, todos os títulos da Europa haviam sido conquistados no próprio continente. A regra foi quebrada em 2010, quando a Espanha venceu a Copa da África do Sul.

Nas sete edições anteriores realizadas na América, as seleções do continente levaram a taça em todas. O Uruguai venceu em 1930 (no Uruguai) e em 1950 (no Brasil); o Brasil em 1962 (Chile), 1970 (México) e 1994 (Estados Unidos); e a Argentina em 1978 (na Argentina) e em 1986 (no México).

Na mão inversa, os brasileiros são os únicos da América que venceram em solo europeu - aconteceu em 1958, na Suécia.

Europa

O tetracampeonato da Alemanha assegurou à Europa o seu 11ª título de Copa do Mundo. Com isso, o continente europeu abre pela primeira vez vantagem de duas conquistas sobre a América do Sul. Além disso, é a primeira vez que um continente vence três edições do Mundial em sequência.

A última vez que uma seleção sul-americana venceu a Copa foi em 2002. Na ocasião, o Brasil ganhou de 2 a 0 sobre a Alemanha em Yokohama, no Japão. Uma diferença entre os continentes é a maior concentração de conquistas na América do Sul. Apenas Brasil (5 vezes), Argentina e Uruguai, duas vezes cada, já sentiram o gosto de ser campeão.

Na Europa, os títulos são compartilhados por cinco seleções. A Itália lidera com quatro vitórias, seguida de Alemanha (3), Inglaterra, França e Espanha, uma vez cada.

