Peça que causou acidente é instalada no Itaquerão

A Odebrecht concluiu nesta segunda-feira, 10, a instalação de uma nova peça metálica que faz parte da cobertura do prédio norte do Itaquerão. A peça é idêntica à estrutura que caiu em novembro e que matou dois operários. Por causa do acidente, a obra chegou a ser paralisada e o prazo de entrega do estádio foi estendido.

Segundo a construtora, o módulo, que pesa 420 toneladas, foi erguido por dois guindastes, e o trabalho levou seis horas para ser concluído.

Nas redes sociais, o ex-presidente Andrés Sanchez, comemorou a instalação da nova peça sem deixar de alfinetar os que, segundo ele, são contra o estádio. "Não adianta mais secar", afirmou. "Agora, acabou, graças a Deus sem problema algum."

A Odebrecht ainda informou que os assentos permanentes já ocupam 75% dos espaços destinados a eles e que o prazo de entrega do estádio está mantido em 15 de abril. Nesta desta, o Corinthians prevê que um evento teste seja realizado, um amistoso entre Corinthians (titulares) x Corinthians (masters). O evento será aberto apenas para convidados e imprensa.

Já a Fifa diz que aguarda que o estádio esteja 100% pronto até dia 15 de maio, com os assentos provisórios colocados. Mais dois eventos-testes devem ser realizados até a abertura do Mundial, dia 12 de abril, no jogo entre Brasil e Croácia.

