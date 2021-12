Paulo Bento avisa que Quaresma está pré-convocado

O técnico Paulo Bento revelou, nesta segunda-feira, 5, que o atacante Ricardo Quaresma, do Porto, está pré-convocado para defender a seleção de Portugal na Copa do Mundo. A convocação final dos 23 jogadores que representarão o país no Mundial, porém, vai acontecer daqui a exatas duas semanas, em 19 de maio.

"Haverá que olhar para aquilo que pretendemos de jogadores do setor ofensivo e dos que vão jogar pelas laterais, das suas características, para logo decidirmos (se Quaresma estará na lista final), tendo sempre em conta o fator estabilidade, bem como a participação, o rendimento e o sofrimento que muitos tiveram ao longo destes dois anos, quer no Europeu quer nas eliminatórias para o Mundial", explicou Paulo Bento, em entrevista ao canal RPT, de Portugal.

De talento indiscutível, Quaresma, revelado pelo Sporting e com breve passagem pelo Barcelona, sofre para se firmar fora do Porto. O jogador, que brilhou no clube portista entre 2005 e 2008, passou por Chelsea, Inter de Milão, Besiktas e Al Ahli Dubai sem conseguir encantar ninguém. De volta ao Estádio do Dragão no início do ano, reencontrou o bom futebol.

Aos 30 anos, o jogador não é convocado desde a Eurocopa de 2012 e, se vier o Brasil, deverá servir como opção para abrir defesas adversárias, uma vez que joga pelas pontas. Como Cristiano Ronaldo é indiscutível, deverá disputar posição com Nani.

Na entrevista à RPT, porém, Paulo Bento garantiu que não conta com Tiago. O meia, de 33 anos, avisou, no final de 2010, que não jogaria mais Portugal, por motivos pessoais. Titular absoluto do Atlético de Madrid, ele teria lugar cativo no meio-campo de Portugal na Copa, mas o treinador alega que não "faria sentido" integrá-lo ao grupo agora.

Na semana passada, Paulo Bento já havia recebido, da Fifa, a informação de que Fernando, volante do Porto, não poderá ser convocado para a Copa. O jogador defendeu a seleção brasileira de base, em partida oficial, antes de obter a nacionalidade portuguesa e, por isso, nunca poderá jogar por outro país que não o Brasil.

