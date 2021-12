O engenheiro paulista Carlos Augusto Marconi, de 64 anos, remontou e disponibilizou o filme da decisão da Copa do Mundo da Suécia, em 1958, quando o Brasil derrotou o time anfitrião, por 5 a 2, e ganhou a taça pela primeira vez.

Marconi recriou a final disputada no estádio Ratunda, em Estocolmo, com uma gravação sueca, narrada em russo, e áudios de rádios brasileiras, da Rádio Bandeirantes (Pedro Luis e Édson Leite) e da Rádio Nacional do Rio da Janeiro (Jorge Curi e Oswaldo Moreira).

"Como curiosidade os narradores cariocas relatavam cada um em uma metade do campo, quando a bola atravessava o meio campo o outro assumia o microfone. Os narradores paulistas fizeram diferente: Pedro Luiz narrou o primeiro tempo e Edson Leite o segundo", escreveu o engenheiro na apresentação do vídeo.

Ainda segundo o engenheiro, apenas um trecho de alguns minutos não foi possível recuperar a narração original. O trabalho ficou pronto em 2008. A pedido da revista sãopaulo, publicada pela Folha de São Paulo, Marconi colocou o vídeo com a narração completa no YouTube.

Assista a vídeo completo do jogo entre Brasil x Suécia

Da Redação Paulista remonta filme da final de 58 entre Brasil e Suécia

adblock ativo