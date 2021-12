Paulinho treina normalmente com poupados da seleção

Poupados do amistoso da seleção brasileira contra o Panamá, que será realizado na tarde desta terça-feira no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, o zagueiro Thiago Silva e os volantes Paulinho e Fernandinho treinaram nesta manhã no campo 2 da Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde se concentra a equipe dirigida pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

O trio de poupados trabalhou inicialmente na academia, por quase 30 minutos, e depois seguiram para o campo, acompanhados do médico Rodrigo Lasmar, do especialista em recuperação física Francisco Gonzalez e do fisioterapeuta Valteriano Faria.

Em recuperação física, Thiago Silva, Fernandinho e Paulinho realizaram circuitos leves, alguns deles conduzindo a bola, e não apresentaram qualquer problema durante o período de pouco mais de uma hora em que permaneceram no campo, sob temperatura baixa em Teresópolis.

O aparente bom estado físico dos jogadores inclui o volante do Tottenham. Na última segunda-feira, Paulinho fez trabalhos na academia com meias, por estar com o tornozelo esquerdo bastante inchado, mas dessa vez calçou as chuteiras, em uma indicação de que o seu problema não é grave. Além disso, após alguns minutos, tirou a bandagem que utilizava para proteger o tornozelo.

A situação dos três jogadores é diferente, mas a comissão técnica da seleção brasileira garante que nenhum deles preocupa para a disputa da Copa do Mundo. Paulinho é o único deles que está fora do amistoso em razão de dores - o volante do Tottenham sente um incômodo no tornozelo esquerdo após um choque com Bernard no coletivo do último sábado e, por causa disso, não teve condições de participar da atividade deste domingo.

Já Thiago Silva e Fernandinho permanecerem em Teresópolis por causa de problemas físicos. O capitão da seleção brasileira, aliás, foi, ao lado do lateral-esquerdo Maxwell, quem mais ficou fora de treinamentos na primeira semana de preparação da equipe para o Mundial. O zagueiro acabou sendo poupado em duas atividades e deixou outra antes do final. E a preocupação da comissão técnica é dar mais equilíbrio de força para suas pernas.

O problema de Fernandinho é o desgaste físico. O volante teve uma temporada cansativa pelo Manchester City, tendo participado de 46 partidas no seu primeiro ano pelo clube, que conquistou o título do Campeonato Inglês.

Após a atividade, eles atenderam um pequeno grupo de torcedores que estava próximo ao campo 2 da Granja Comary. Agora, os três jogadores devem descansar no restante do dia e vão acompanhar, da concentração, o amistoso entre Brasil e Panamá, em Goiânia, onde o zagueiro Dante e o volante Ramires vão ocupar as vagas dos titulares Thiago Silva e Paulinho, respectivamente.

A delegação regressa ainda na noite desta terça-feira para Teresópolis. Na quarta-feira, às 15h30, a seleção brasileira volta a treinar na região serrana do Rio, dando sequência ao trabalho de preparação para a Copa do Mundo, com abertura marcada para o dia 12 de junho, com o jogo contra a Croácia, no Itaquerão, em São Paulo. Antes, na próxima sexta-feira, o Brasil faz mais um amistoso, na capital paulista, diante da Sérvia, no Morumbi.

