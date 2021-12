Patrick Evra celebra bom momento da França na Copa

Muito longe da fama de "bad boy" adquirida nos últimos anos, o lateral esquerdo Patrick Evra não escondeu a felicidade da França na Copa. "É um grande prazer jogar neste time. Desta vez, todos nós estamos jogando pelo mesmo objetivo e isso é muito bonito. Há um orgulho em vestir essa camisa. Não estamos nos comportamos como estrelas. Os grandes adversários da França somos nós mesmos. A estrela é a equipe", explicou Evra, que se referiu à desastrosa campanha da França em 2010, quando a equipe foi eliminada ainda na primeira fase, sem nenhuma vitória e com apenas um gol marcado.



Um racha no elenco fez com que alguns jogadores entrassem em greve. Em meio ao caos, o lateral esquerdo quase agrediu um preparador físico em uma discussão e acabou perdendo a faixa de capitão.

