Pataxós roubam a cena em treino da Alemanha

Enviado Especial a Santa Cruz Cabrália - A seleção alemã deu outros show de carisma com a população local e promoveu um treino aberto na cidade de Santa Cruz Cabrália, nesta segunda-feira, 9. Foi a primeira atividade da Alemanha em solo brasileiro.

Dentre os cerca de 350 'mortais' que tiveram acesso ao campo de treinamento da equipe, destaque para os índios da tribo Pataxó, residente no distrito de Coroa Vermelha, em Cabrália.

A tribo, por sinal, viveu dois momentos especiais. No primeiro, foi agraciada com a simpatia dos alemães. No segundo, tornou-se protagonista e roubou a cena dos astros da bola. Foram cerca de 20 índios no treino.

Por, pelo menos, cerca de meia hora, a mídia internacional deixou o treino de lado e voltou-se para eles. Valendo-se de interpretes, entrevistavam os índios. Em outros momentos, filmavam suas danças típicas.

"Já viajei boa parte do mundo e sempre vejo coisas diferentes. Hoje, conheci mais uma cultura autêntica o original. É fundamental mostrar essas coisas sem igual para o mundo. Enriquece nossas vidas", comentou Peter Wozny, repórter da DW, maior empresa de comunicação da Alemanha.

No fim do treino, os Pataxós foram convidados a ir ao centro do gramado. Lá realizaram uma apresentação de dança e cantos para os olhares admirados dos craques alemães.

Duas horas antes, os índios receberam presentes e autógrafos de Oliver Bierhoff, craque da Alemanha na Copa de 1998 e hoje dirigente da Federação.

"Nunca imaginei que ele pudesse ser tão simpático. Pensei que os alemães fossem mais fechados. Nunca o vi jogar, mas sempre soube que era muito famoso", disse a índia Gikitaya Pataxó, 14, que sequer era nascida quando Bierhoff se consagrou, na Copa de 1998.

Ao seu lado, a amiga de mesma idade, Yridxawá, emocionava-se com a flâmula com o símbolo da seleção, que ganhou das mãos de Bierhoff. "Amo futebol. Na nossa tribo, temos até um time feminino. Esse tipo de interação entre o futebol alemão e nossa comunidade local é muito especial", declarou.

A simpatia com os nativos, não se resumiu aos índios. Bierhoff cansou a mão de tanto distribuir autógrafos. Fora a enorme quantidade de fotos que tirou. Ao fim do treino, os demais jogadores foram liberados para atender os apelos do público. Sem pestanejar, correram na direção da torcida.

"Consegui autógrafo de quatro jogadores. Ozil, Gotze... Teve um outro que eu não reconheci. Mas, o melhor foi o Neuer. Ele é muito legal. Enquanto autografava minha camisa, virou para mim e, mesmo enrolando no português, falou: 'Aí, moleque!'. É um dia para não esquecer", informou o garoto Arthur Gabriel, 11 anos.

