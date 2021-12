"Partida contra Chile é de vida ou morte", diz Cesc Fàbregas

Cesc Fàbregas comentou a forma como a seleção espanhola pretende encarar a seleção chilena no Maracanã após a dura goleada sofrida perante a Holanda, ao afirmar que "é uma partida de vida ou morte", na qual só vale "ganhar ou ganhar".

"Vamos sair par ao jogo e dar de tudo, e tentar ganhar porque é a única opção que temos. Eles, pela maneira que atuam seus jogadores, irão nos pressionar, buscando a vitória. Temos que aproveitar suas debilidades porque é uma partida de vida ou morte na qual só nos importa ganhar ou ganhar porque se não, voltamos para casa", assegurou em entrevista coletiva no Centro de Treinamento do Caju.

"Para nós essa partida é de uma importância brutal. Este grupo de jogadores não se pode dar por vencido e vamos tentar até o último minuto", acrescentou.

Cesc, que seria titular se o técnico espanhol Vicente del Bosque tivesse optado pelo sistema com 'falso nove', reconheceu que começar como reserva não lhe "surpreendeu em nenhum momento".

Embora admita que é preciso tempo para curar feridas, Cesc mostrou o desejo que a partida perante o Chile aconteça em breve.

"Sempre necessitamos de tempo para analisar os erros cometidos e para não voltarmos a repeti-los, mas ao mesmo tempo para nossas cabeças queremos que o jogo ocorra o mais rápido possível. No futebol, temos sorte que a cada três ou quatro dias há uma partida e se tivermos um resultado ruim, temos chance de levantar a cabeça em breve e deixá-lo para trás", afirmou.

Cesc também deixou claro que a seleção espanhola já demonstrou no passado sua força nos momentos duros. "Esta equipe tem coragem e personalidade para se levantar e dar a cara. Este é um dos momentos mais complicados que estamos vivendo e confio neste grupo. Vamos dar a cara sempre e desta vez temos que tentar conseguir os seis pontos para poder passar".

"Vamos parar para pensar no que fez esta equipe nos últimos seis anos. Fizemos história, não se pode viver disto, mas sim olhar quatro anos atrás e ver que estamos na mesma situação e perante o mesmo oponente", acrescentou.

Por fim, Cesc reconheceu que falou com Alexis Sánchez, estrela do Chile e "um grande amigo", mas revelou que entre as coisas que conversaram não estava a partida e nem fizeram apostas.

