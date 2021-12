Parte dos chilenos que invadiram Maracanã já deixaram o País

A Polícia Federal confirmou que apenas 56 dos 85 chilenos que participaram da invasão ao Maracanã, na última quarta-feira, 18, já deixaram o Brasil. Os torcedores não tinham ingresso, mas pretendia assistir ao jogo Chile x Espanha no dia da invasão. O prazo de 72 horas dado para o grupo sair do país termina à meia-noite deste domingo, 22.

O número de estrangeiros que efetivamente cumpriram o combinado representa cerca de 65% do total. Além dos 85 chilenos, um boliviano também se envolveu no episódio e já deixou o Brasil.

De acordo com a PF, a partir de agora, os 29 que permanecem em território nacional podem ser sumariamente deportados a qualquer momento, se localizados por autoridades brasileiras.

O cônsul do Chile no Rio, Samuel Ossa, disse na manhã deste domingo que o controle da saída não estava a cargo do órgão chileno. "Seria impossível para nós controlar isso", afirmou o cônsul, citando as dimensões do Brasil.

Ossa afirmou que "poucos" dos chilenos obrigados a deixar o país tiveram problemas para voltar, e o consulado fez contato com familiares de alguns deles no Chile para que financiassem a viagem, mas não quis divulgar os números.

adblock ativo