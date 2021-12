Parreira aposta em vitória por 1 a 0 para o Brasil

O coordenador técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, arriscou um placar para o jogo entre Brasil e Alemanha nesta terça-feira, 8. Ciente da dificuldade que a equipe deve enfrentar, Parreira arriscou uma "magra" vitória por 1 a 0, de acordo com o site Globo Esporte. O palpite foi dado para uma torcedora que se aproximou de Parreira no hotel onde o Brasil está concentrado.

O membro da comissão técnica ainda disse que não acredita que Neymar assista a partida no Mineirão, em Minas Gerais. Mas que conta com a presença dele em uma possível final no Macaranã, no Rio de Janeiro.

