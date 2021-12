Para Robben, Alemanha será campeã da Copa do Mundo

Um dos melhores jogadores dessa Copa do Mundo, o holândes Arjen Robben parece não ter dúvidas de que país será campeão do torneio. Em uma entrevista a uma revista alemã, o camisa 11 da Laranja Mecânica apontou os germânicos como favoritos à conquista do torneio.

"Eu não tenho nenhuma dúvida de que a Alemanha será campeã do mundo. A Argentina não tem chance de vencer", disse o jogador em entrevista à revista alemã Kicker.

Lembrando que Robben esteve em campo, quando sua seleção, a Holanda, foi eliminada pelos argentinos, na semifinal da Copa do Mundo. O jogo terminou 0 a 0, e após a manutenção do empate na prorrogação, os argentinos venceram nas cobranças de pênaltis, por 4 a 2.

Agora a Holanda tem pela frente o Brasil, na decisão do terceiro lugar da Copa, sábado, às 17h, no Mané Garrincha, em Brasília.

