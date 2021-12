Para Muller Brasil x Alemanha será uma final antecipada

A seleção alemã chegou à capital mineira no último sábado, 5, e neste domingo, 6, tirou o dia para conhecer os pontos turísticos da cidade.

O atacante Thomas Muller disse em entrevista a um jornal espanhol que o jogo contra a Seleção Brasileira será "uma autêntica final antecipada". Muller é o artilheiro da equipe e um dos jogadores destaque do Mundial.

O time alemão se prepara observando o desempenho das outras seleções e tem a característica de manter a posse de bola, concentrando passes certos.

Com o perfil de um jogo frio, a disputa promete ser difícil para ambos os lados, afinal a Seleção Brasileira promete jogar na raça, após a saída do atacante Neymar, por conta de uma contusão, e a suspensão do capitão Thiago Silva, por levar dois cartões amarelos.

O treinador de uma das categorias de base do futebol alemão, Guido Streichsbier, brinca com a partida: "Nós só temos três estrelas, vocês têm cinco, nem cabem mais na blusa".

Ele aposta na vitória alemã com um placar estreito de 2 x 1. Guido avalia a partida do Brasil contra o Chile como ruim, mas elogiou a partida contra a Colômbia.

A saída de Neymar não fará diferença no modo de jogar dos alemães. "Toda seleção tem seus problemas", diz Guido, lembrando a lesão que tirou o meia Lars Bender pouco antes da Copa.

Brasil e Alemanha disputam uma vaga na final da Copa do Mundo nesta terça-feira, 8, às 17h, no estádio do Mineirão.

adblock ativo