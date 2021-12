Palpiteiro Cabeção faz suspense, mas escolhe o Brasil

O palpiteiro Cabeção voltou a optar por uma vitória do Brasil na Copa do Mundo, desta vez dando seu pitaco para a partida da semifinal contra a Alemanha, nesta terça-feira, 8, às 17h. Como fez no último palpite, a tartaruga marinha macho da espécie Cabeçuda (Caretta, caretta), provocou suspense no público.

Após ser liberado no tanque onde é mantido pelo Projeto Tamar, na Praia do Forte, o animal foi direto para o reduto alemão. Em meio à apreensão da torcida, abriu a boca e chegou a provar a sardinha presa ao barbante da equipe adversária.

De repente, mudou de rota, indo para a sardinha brasileira. Sem cerimônia, abocanhou a sardinha do Brasil, enquanto a torcida vibrava. Após devorar o peixe, não voltou a se interessar pela sardinha da rival alemã.

Com suas manobras, antes de cravar a vitória do Brasil, Cabeção suscitou palpites das pessoas. Algumas acharam que o significado é de um jogo difícil, que exigirá muito dos nervos da torcida brasileira.

Mais emoção

"Ele chegou a pegar a sardinha da Alemanha e fechar a boca, mas desistiu. A gente já tinha perdido a esperança, quando ele largou e foi para a do Brasil. Este foi o palpite mais emocionante dele", relatou a bióloga Erika Souza.

A brincadeira de dar palpites, sugerida por A TARDE e o Projeto Tamar, procura divulgar a preservação desta e outras espécies. Só nesta temporada, que começou em setembro de 2013 e terminou em maio deste ano, nasceram mais de 2 milhões de filhotes nas praias brasileiras.

