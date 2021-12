O palpite da tartaruga Cabeção apontando a vitória da Holanda sobre o Brasil, na disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo de 2014, teve menor impacto nas pessoas do que o segundo pitaco sobre qual seleção ele indicaria para erguer a taça de campeã.

Palpiteiro Cabeção crava Holanda e Argentina

Mais interessadas em saber se ia dar Alemanha, as pessoas que se reuniram ao redor do tanque do Tamar, na Praia do Forte, fizeram cara de decepção nesta sexta-feira, 11, quando o animal devorou a sardinha da Argentina.

"Ah, não, vou torcer para ela errar", decidiu o paulista Giovane Arriel. "Eu também", emendou a mulher, Jaquelina Barbosa, pedindo ao filho Mateus, de 3 anos, para repetir os nomes do Brasil e Alemanha, para quem eles vão torcer.

O palpite sobre a decisão do terceiro lugar foi o mais polêmico. Cabeção errou a pegada na sardinha da Holanda e se virou para a brasileira, errando novamente o bote. Voltou à Holanda e errou. Depois, ao Brasil e mais uma vez passou batido até acertar o alvo na Holanda.

Para os espectadores, a movimentação mostrou que o placar será 3 a 2 para a Holanda. A única que gostou do resultado foi a estudante Yasmin Albergaria, baiana residente em São Paulo. "Quero mesmo que dê a Argentina para quando tiver uma Copa do Mundo lá, o Brasil ganhe e os argentinos fiquem quietos", argumentou ela.

Homenagem

A brincadeira idealizada por A TARDE e realizada pelo Projeto Tamar cumpriu o objetivo de divulgar o trabalho de preservação das tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. "Antes a soltura de filhotes era de 5 a 10 mil em uma temporada, e agora são 2 milhões de filhotes", comemorou Guy Marcovaldi, coordenador nacional do Tamar.

"Com a brincadeira dos palpites, nosso trabalho foi levado a vários países e está servindo de inspiração no mundo", completou Marcovaldi, ao entregar um troféu ao A TARDE, recebido pelo coordenador de esportes Marcelo Machado.

"Estamos felizes de ter colaborado com a ideia da tartaruga palpiteira para o Tamar, que faz um trabalho de preservação de espécies e conservação ambiental que é referência no país", disse Machado.

A diretora de redação de A TARDE, Mariana Carneiro, agradeceu a homenagem. "Independentemente do resultado dos papiltes de Cabeção, o objetivo principal em criar essa brincadeira foi alcançado, que foi dar visibilidade ao Projeto Tamar e mostrar ao mundo sua importância", afirmou ela.

