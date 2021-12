Palhinha: "Alemanha não é o Bayern de 76"

Ao recepcionar a reportagem do A TARDE em sua casa, na Zona Sul de Belo Horizonte, Palhinha já foi logo falando: "E agora, sem Neymar? Felipão deveria ter levado um cara mais experiente pra esse tipo de emergência, como Robinho, Kaká ou Alex".

Para o ex-atacante da geração de ouro do Cruzeiro e com passagem pela Seleção Brasileira, a ausência de Neymar é o que lhe tira um pouco do otimismo para o jogo desta terça-feira, 8, entre Brasil e Alemanha. "Eles são muito organizados, e um jogador que dribla visando o gol é o ponto crucial pra desmontar esquemas. Vai fazer muita falta", diz o mineiro, do alto de seus 64 anos de experiência.

Rodagem que, no entanto, faz-lhe ponderar: "A Seleção tem de ter cautela, mas dá pra ganhar, sim. Esse time deles de hoje é bom, mas é bem mais fácil de derrotar do que a Alemanha de 74 ou o Bayern de 76".

Palhinha se refere à equipe que enfrentou na decisão do Mundial de Clubes, base da seleção germânica vencedora da Copa de dois anos antes. Os destaques eram o goleiro Sepp Maier, o líbero Franz Beckenbauer e o atacante Gerd Müller. Assim como naquele tempo, o Bayern oferece também os principais pilares do time de Joachim Low, como o goleiro Neuer, os meias Schweinsteiger e Kroos, além do atacante Thomas Müller.

"Não vejo hoje um Beckenbauer, que defendia e atacava com igual elegância, e acho esse Müller de hoje bem inferior ao de 74. Ele é bom, aproveita os lances, mas aquele era rápido, agudo e artilheiro", compara o ex-atleta, que só coloca no mesmo patamar os goleiros Maier e Neuer, "embora Neuer tenha esse diferencial de usar bem os pés".

Em 1976, o Mundial de Clubes tinha jogos de ida e volta. No primeiro, debaixo de neve em Munique, o Bayern fez 2 a 0 no Cruzeiro. No decisivo, sob chuva em Belo Horizonte, os times não saíram do zero. "Nossa equipe era muito leve, comigo, Jairzinho, Joãozinho, Dirceu Lopes... E não tivemos chance de jogar contra eles com o campo seco. Esse foi o principal motivo pra não termos vencido", argumenta Palhinha.

Hoje, o ídolo cruzeirense espera que a equipe de Felipão não seja tão ousada quanto era a Raposa de sua época. "A gente não tinha cautela. Ia pra cima com tudo. Mas nesse jogo acho que o Brasil tem de atuar em cima do erro da Alemanha, ficar bem postado e sair no contra-ataque", conclui Palhinha, tão precavido que, para a vaga de Neymar, apenas promoveria o retorno de Luiz Gustavo, povoando o meio-campo de volantes.

Aposta em Dante

O ex-jogador concorda com a avaliação geral de que a zaga tem sido o ponto forte do Brasil - "Quando isso acontece, é porque tem algo errado", critica - e aposta em um baiano, provável substituto de Thiago Silva, para que o setor continue seguro e ainda ganhe um plus: "O fato de Dante jogar no Bayern, ao lado dos melhores jogadores da Alemanha, pesa muito. Ele sabe as manhas dos caras, tem conhecimento sobre as táticas alemãs".

Aposentado da carreira de treinador desde 1994, o maior artilheiro brasileiro em uma só edição de Libertadores (13 gols em 76), Palhinha tem passado longe dos campos. "Vi todos os jogos em casa e farei o mesmo em Brasil x Alemanha", informa. Ele, que não esconde certa mágoa por não ter jogado as Copas de 74 e 78, quando se considerava merecedor de estar no grupo da Seleção, garante que vai torcer, mesmo friamente, pelo triunfo canarinho: "Será muito triste pra nosso país perder esse Mundial em casa", finalizou.

