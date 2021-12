Pai vê glória de Fred da arquibancada

Seu Juarez já passou muitas tardes nas calmas areias de Itapuã. Isso foi ainda antes de o filhão Fred nascer e se tornar o camisa 9 da Seleção Brasileira.

O pai do atacante morou por apenas dois anos em Salvador, para estudar, mas se encantou rapidamente pela cidade. Também por isso, fez questão de vir à Fonte Nova para ver o jogo de ontem, com a Itália.

E sua felicidade, flagrada pela reportagem de A TARDE, não poderia ter sido maior, com Fred marcando dois gols contra a Itália e escapando de um momento difícil no time canarinho.

Ele tinha sido titular nas duas primeiras partidas da Copa das Confederações. Em ambas, passou em branco e recebeu críticas. Enquanto isso, o reserva Jô, que atuou apenas nos minutos finais dos dois confrontos, já tinha anotado um par de tentos e colocado pressão sobre o concorrente.

Ontem, Fred pôde comprovar que Salvador lhe dá sorte. Ele revelou a A TARDE, após o jogo, que sabia da aventura do pai pela cidade e que também tem apreço grande por esta terra.

"Tenho muitos amigos daqui e já tive oportunidade de vir outras vezes e conhecer belos lugares. Acho tudo maravilhoso, principalmente o povo, que sempre é muito carinhoso com a gente. É um dos mais receptivos do Brasil", derreteu-se.

Enquanto falava, recebia tapinhas nas costas do colega David Luiz, que cantou baixinho: "Fred vai te pegar!". O apoio do zagueiro paulista, mas que foi revelado pelo Vitória e sabe das boas energias que Salvador pode trazer para qualquer um, representa também parte daqueles que merecem o 'muito obrigado' de Fred.

Aliviado depois dos gols, ele, que estava se cobrando por conta do pequeno jejum, aproveitou os microfones para fazer uma lista de agradecimentos: "Ainda bem que consegui fazer os gols. Devo agradecer primeiramente a Deus, mas também à confiança que o técnico Felipão e os companheiros me passaram. Isso aí me ajudou a entrar em campo mais leve e fazer o que mais sei", concluiu.

adblock ativo