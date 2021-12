'Os Simpsons' previu contusão de Neymar na Copa; assista

O desenho animado 'Os Simpsons' previu a contusão que tirou Neymar da Copa do Mundo. No 16º episódio da 25º temporada, o atacante brasileiro se machuca em uma decisão contra a Alemanha.

Homer é o árbitro da partida e se nega a dar um pênalti, que seria cavado pelo camisa 10 da Seleção. Na história, após a tentativa de conseguir um pênalti, Neymar deixa o campo de maca. Depois, é enterrado pela máfia que havia comprado o jogo.

Fora do desenho, por conta de uma joelhada nas costas recebida do colombiano Camilo Zúñiga, Neymar teve diagnosticada uma fratura na vértebra, passou por exames e teve sua ausência confirmada na sequência do Mundial. Veja o trecho do desenho!

