Os 11 da Argentina e o curinga

Análise dos 11 jogadores e do curinga da seleção da Argentina, que enfrenta a Alemanha na final da Copa do Mundo, domingo no Maracanã às 16h00:

| Os Titulares |

Sergio Romero (Mônaco) - Goleiro (27 anos), 53 convocações

Reserva no Mônaco, o goleiro tornou-se o herói da Argentina ao defender duas cobranças holandesas nos pênaltis nas semifinais. Ele não tem um estilo clássico e nunca será uma referência mundial na posição, mas ganhou respeito, após ser ignorado durante um ano no Principado.

Pablo Zabaleta (Manchester City) - Lateral-direito (29 anos), 41 convocações

Ele faz parte da geração que se sagrou campeã mundial Sub-20 em 2005 com Lionel Messi. Zabaleta, que teve a dura missão de substituir o lendário Javier Zanetti, não é um jogador difereciado, mas faz parte do time principalmente por seu papel defensivo, o que vem desempanhado com louvor nesta Copa do Mundo.

Martin Demichelis (Manchester City) - Zagueiro (33 anos), 39 convocações, 2 gols

Convocado na último suspiro, ele aproveitou as fracas atuações de Fernandez para tornar-se titular da equipe a partir das quartas de final. Demichelis não é um zagueiro rápido, mas sua experiência é valiosa. O ex-jogador do River Plate e do Bayern de Munique também sabe entrar duro quando necessário.

Ezequiel Garay (Zenit São Petersburgo) - Zagueiro (27 anos), 22 convocações

Garay é outro jogador que remou para chegar à seleção. Barrado no Real Madrid, o zagueiro teve que mostrar sua qualidade no Benfica para voltar a defender a 'Albiceleste'. Ele não é espetacular, mas eficiente. Com ele, a Argentina não leva um gol a três jogos.

Marcos Rojo (Sporting de Portugal) - Lateral-esquerdo (24 anos), 26 convocações, 1 gol

Pouco conhecido antes do Mundial, Rojo ficou famoso ao marcar o gol da vitória sobre a Nigéria (3-2), na fase de grupos.

Javier Mascherano (Barcelona) - Volante (30 anos), 104 convocações, 3 gols

Como disse o técnico Alejandro Sabella, ele é "o símbolo, o escudo" da equipe. O lendário Diego Maradona foi ainda mais explícito. Para o eterno camisa 10, "A Argentina é Mascherano mais 10". Calmo, confiante e dono do meio-campo, ele é indispensável e insubstituível. Perdeu a braçadeira para Messi, mas é o 'capitão moral' da equipe.

Lucas Biglia (Lazio) - Meia (28 anos), 25 convocações

Biglia começou a competição como reserva, mas as fracas atuações de Fernando Gago lhe valeram a vaga no meio-campo, onde ele complementa com qualidade o 'Jefecito' Mascherano.

Angel Di Maria (Real Madrid) - Meia (26 anos), 52 convocações, 10 gols

No conjunto da obra, Di María teve atuação mediana na Copa do Mundo, após ser um dos pilares do Real Madrid na conquista da Liga dos Campeões. Mesmo assim, ele foi o autor do gol salvador contra a Suíça nas oitavas de final (1-0), após grande jogada de Messi. Nas quartas, porém, Di María sentiu a coxa direita e se tornou dúvida para a final deste domingo.

Ezequiel Lavezzi (Paris SG) - Atacante (29 anos), 34 convocações, 4 gols

O útil jogador do PSG continua mostrando afobação no ataque, mas sua garra conquistou Sabella. Na verdade, Lavezzi não estaria no time titular, mas os problemas físicos de Aguero abriram as portas para ele. Caso Aguero tenha condições de jogo, será que Lavezzi continuará na equipe?

Lionel Messi (Barcelona) - Atacante (27 anos), 92 convocações, 42 gols

O quatro vezes melhor do Mundo levou o time nas costas durante a primeira fase, marcando quatro gols em três jogos, mas caiu de rendimento no mata-mata. Agora, ele tentará igualar o eterno ídolo Diego Maradona conquistando uma Copa do Mundo, único troféu que Messi ainda não levantou. Capitão desde 2011, o camisa 10 finalmente vem mostrando na seleção o mesmo nível que no Barcelona. Domingo pode ser o dia de sua consagração.

Gonzalo Higuain (Napoli) - Atacante (26 ans), 42 convocações, 22 gols

Apesar do golaço que marcou nas quartas de final, Higuaín é a grande decepção do lado argentino. Em campo, a ineficiência do atacante é um grande problema para Sabella, principalmente porque Aguero ainda se recupera de lesão.



| O Curinga |

Sergio Aguero (Manchester City) - Atacante (26 ans), 54 convocações, 21 gols

A Copa do Mundo de Aguero foi estragada por uma lesão na terceira partida e o atacante só se recuperou para jogar 30 minutos nas semifinais. Até agora, Aguero não mostrou nada (não marcou um gol sequer). Será que o 'Kun' poderá se redimir logo na final?.

