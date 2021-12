Os 11 da Alemanha e seus curingas

Análise dos 11 jogadores e dos curingas da seleção da Alemanha, que enfrenta a Argentina na final da Copa do Mundo, domingo no Maracanã às 16h00:

| Os Titulares |



Manuel Neuer (Bayern de Munique) - Goleiro (28 anos), 51 convocações



Com saídas ousadas do gol e defesas de puro reflexo, "Manu" foi um dos grandes nomes da campanha alemã, principalmente por sua segurança em partidas cruciais (Gana e Argélia). Nas quartas de final, fez uma defesa sensacional no final para garantir a vitória por 1 a 0 sobre a França.

Philipp Lahm (Bayern de Munique) - Lateral direito e capitão (30 anos), 112 convocações, 5 gols



Volante na primeira fase, ele voltou para a lateral direita, onde já havia se destacado em dois Mundiais e duas Eurocopas. Lahm se destaca defensivamente, assim como é capaz fazer assistências decisivas.

Jérôme Boateng (Bayern de Munique) - Zagueiro (25 anos), 45 convocações



Lateral direito na primeira fase, anulando Cristiano Ronaldo, ele depois foi para a posição em que atua no Bayern. Sóbrio e forte fisicamente, ele se impõe sem apelar para a violência.

Mats Hummels (Schalke 04) - Zagueiro (25 anos), 35 convocações, 4 gols



Embora tenha enfrentado problemas físicos, ele se tornou o dono da defesa. Com um futebol elegante, ele também é perigoso nas jogadas aéreas, com dois gols marcados de cabeça nesta Copa, principalmente o das quartas de final contra a França. Nessa partida, Hummels anulou o craque francês Karim Benzema.

Benedikt H wedes (Schalke 04) - Lateral esquerdo (26 anos), 27 convocações, 2 gols



Às vezes considerado o ponto fraco da equipe, este zagueiro de formação evoluiu defensivamente no torneio depois de algumas falhas. Ele e Lahm foram os únicos a disputar as seis partidas do início ao fim.

Bastian Schweinsteiger (Bayern de Munique) - Volante (29 anos), 107 convocações, 23 gols



Poupado no início do torneio devido a uma contusão, "Basti" retomou seu posto de cão de guarda à frente da defesa. Mesmo sem o mesmo vigor do passado, ele se mantém como uma peça chave da seleção.

Sami Khedira (Real Madrid/ESP) - Volante (27 anos), 51 convocações, 5 gols



O jogador se recuperou de uma grave lesão no joelho, que o tirou do início do Mundial. Impondo-se pela força física, Khedira avança para o ataque e desarruma a defesa adversária.

Thomas Müller (Bayern de Munique) - Atacante (24 anos), 55 convocações, 22 gols

O "falso ponta" é um dos destaques da Copa do Mundo, com cinco gols como em 2010, todos decisivos (três contra Portugal, gol da vitória sobre os EUA e abriu o placar contra o Brasil). Além de ser a arma ofensiva número 1 da Nationalmannschaft, ele se sacrifica pela equipe e também é capaz de grandes passes.

Toni Kroos (Bayern de Munique) - Meia (24 anos), 50 convocações, 7 gols

Talvez este seja a Copa da vida deste meia que ocupou o lugar de –zil e distribui o jogo com passes certeiros, dando também uma importante contribuição na defesa. Ele foi o nome da vitória histórica sobre o Brasil, participando de quase todas as jogadas da seleção alemã.

Mesut –zil (Arsenal/ING) - Meia ofensivo (25 anos), 61 convocações, 18 gols

Ele é a maior decepção da equipe, mesmo que Joachim Loew tenha se recusado a tirá-lo, esperando sempre que sua técnica refinada prevalecesse em algum momento. Autor de um gol no torneio, uma boa atuação no jogo decisivo pode levar os alemães a esquecerem uma Copa irregular.

Miroslav Klose (Lazio/ITA) - Controavante (36 anos), 136 convocações, 71 gols

O experiente atacante conseguiu marcar os dois gols que o permitiram superar Ronaldo como maior artilheiro das Copas do Mundo (16). Mas sua prioridade é conquistar o título que perdeu para o próprio 'Fenômeno' e a seleção brasileira na final de 2002. Mesmo sem a mesma movimentação, seu faro de gol continua muito apurado.



| Os Curingas |



André Schürrle (Chelsea/ING) - Atacante (23 anos), 38 convocações, 16 gols

Ele continua sendo o 12º elemento, depois de desbancar Gotze como um dos principais atacantes, graças a atuações decisivas contra Argélia e Brasil. No Mineirão, saiu do banco e marcou os dois gols que fecharam o caixão da 'Amarelinha'.

Mario Gotze (Bayern de Munique) - Atacante (22 anos), 34 convocações, 10 gols

"Gotzinho" perdeu sua vaga na seleção por conta de um desempenho decepcionante. Talvez ainda possa se recuperar, se tiver uma oportunidade na final.

Per Mertesacker (Arsenal) - Zagueiro (29 anos), 103 convocações, 4 gols

Ele é "vítima" da recuperação de Schweinsteiger e Khedira, que causou uma grande mudança na equipe, reposicionando Lahm na lateral direita e Boateng na zaga ao lado de Hummels. O grande "Merte" pode sempre dar uma ajuda, caso seja necessário administrar o resultado.

