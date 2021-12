Operários da obra da Fonte recebem ingressos da Copa

A Arena Fonte Nova vai entregar, neste sábado, 31 e domingo, 1º, ingressos da Copa do Mundo para os operários que trabalharam por no mínimo quatro meses na construção do estádio.

A entrega será feita na bilheteria Norte, localizada na Ladeira Fonte das Pedras, no horário das 8h às 16h. Cada trabalhador terá direito a um bilhete válido para uma das três primeiras partidas realizadas em Salvador.

Serão entregues mais de cinco mil ingressos. Além dos operários, as empresas terceirizadas que prestaram serviço durante a obra também terão direito ao benefício, assim como os acionistas das construtoras responsáveis pela obra: OAS e Odebrecht.

Distribuição

A entrega será dividida em dois grupos. No primeiro dia, neste sábado, serão entregues para os operários com nomes começados pelas letras de A a I. O outro grupo, de J a Z receberão seus ingressos domingo.

Para retirar os bilhetes, os contemplados devem apresentar o documento de identidade com foto e CPF.

