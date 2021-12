Operário morre em acidente na Arena Pantanal

Um operário morreu nesta quinta-feira, 8, na Arena Pantanal, uma das 12 sedes brasileiras da Copa do Mundo. Mohammed Ali Maciel, de 32 anos, sofreu uma descarga elétrica no setor Leste do estádio em Cuiabá e chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Essa é a nona morte registrada em obras dos estádios da Copa do Mundo. Antes, morreram três funcionários no Itaquerão, em São Paulo, quatro na Arena Amazônia, em Manaus, e um no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.

Segundo informações iniciais, Mohammed estava trabalhando para o consórcio CLE, na parte elétrica do estádio. A assessoria da Secopa-MT confirmou o acidente fatal no estádio de Cuiabá, mas não deu maiores detalhes do ocorrido.

Apesar de já ter recebido alguns jogos com público reduzido, a Arena Pantanal ainda não está totalmente pronta - falta, por exemplo, a colocação de parte dos assentos. A inauguração oficial está planejada para o dia 20 de maio.

Na Copa do Mundo, que começa a ser disputada no dia 12 de junho, a Arena Pantanal vai receber quatro jogos, todos válidos pela primeira fase: Chile x Austrália, Rússia x Coreia do Sul, Nigéria x Bósnia e Japão x Colômbia.

