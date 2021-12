Operário morre em acidente na Arena da Amazônia

Um operário morreu na manhã deste sábado após sofrer queda de uma altura de 35 metros nas obras da Arena da Amazônia, em Manaus, um dos estádios que vai receber os jogos da Copa do Mundo do próximo ano. A morte do cearense Marcleudo de Melo Ferreira, de 22 anos, foi confirmada pela construtora Andrade Gutierrez, responsável pela obra.

Melo Ferreira sofreu o acidente durante a madrugada, por volta das 4 horas da manhã. Natural de Limoeiro do Norte, o cearense foi socorrido e levado ao pronto socorro ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta manhã.

Uma investigação interna será feita, afirmou a Andrade Gutierrez, para apurar as causas deste que foi o segundo acidente com morte na Arena da Amazônia. Em março deste ano, o operário Raimundo Nonato Lima da Costa, 49 anos, também veio a falecer após cair de uma altura de cerca de cinco metros.

Em nota à imprensa, a Andrade Gutierrez lamenta a morte do operário, que era funcionário de empresa subcontratada para prestar serviços na montagem da cobertura do estádio que vai receber jogos da Copa.

"Reiteramos o compromisso assumido com a segurança de todos os funcionários. Lamentamos profundamente o acidente ocorrido e estamos prestando total assistência à família do operário", destaca a construtora.

Os trabalhos na Arena Amazônia foram interrompidos neste sábado, segundo a Andrade Gutierrez, em "respeito à memória" do operário. Sede de quatro jogos da Copa do Mundo, incluindo o clássico Inglaterra x Itália, a Arena da Amazônia está com 92,83% de conclusão em suas obras. E tem previsão de entrega para o fim deste mês.

Com o acidente deste sábado, já chega a cinco o número de mortes em obras dos estádios do Mundial de 2014. Além da primeira morte em Manaus, em março, houve ainda dois óbitos no Itaquerão, no fim de novembro, e um no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em junho do ano passado.

